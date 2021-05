Migranti: Lamorgese parla con la commissaria Johansson chiedendo la redistribuzione in Europa (Di lunedì 10 maggio 2021) A questo punto Draghi e la mia collega Lamorgese debbono prendere il toro per le corna e fare la voce grossa. Sono anni che la Ue ci piglia in giro sulla redistribuzione dei Migranti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 maggio 2021) A questo punto Draghi e la mia collegadebbono prendere il toro per le corna e fare la voce grossa. Sono anni che la Ue ci piglia in giro sulladeiL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MediasetTgcom24 : Migranti, oltre 2.000 persone approdate a Lampedusa | Lamorgese sente Draghi, verso una cabina di regia #migranti… - MediasetTgcom24 : Migranti, il ministro Lamorgese all'Ue: attivare la ricollocazione #LucianaLamorgese - Lorenzi04539669 : RT @ItalicaTestudo: Arrivi #migranti 1 GEN-7 MAG 2019 Salvini ministro e primo 'dl Salvini' in vigore: 842 2020 Lamorgese ministro e 'dl… - Postfin : ??Puntuale, come ogni anno, arriva la vecchia barzelletta della solidarietà europea. Migranti, Lamorgese: urge ricol… - GiulioIvano : RT @Adri19510: BISOGNA PROPRIO ESSERE COGLIOXI PER CREDERE CHE L'EUROPA ACCETTI LA RICOLLOCAZIONE DEI CLANDESTINI !!!! -