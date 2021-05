Migranti, il ministro Lamorgese all'Ue: attivare la ricollocazione (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo i continui sbarchi a Lampedusa, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha avuto un colloquio con il commissario europeo per gli Affari Interni, Ylva Johansson, sulla questione Migranti. La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo i continui sbarchi a Lampedusa, ildell'Interno, Luciana, ha avuto un colloquio con il commissario europeo per gli Affari Interni, Ylva Johansson, sulla questione. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti ministro Migranti, Lamorgese: "Per l'estate urge un meccanismo ricollocamento Ue" ... intenzionati ad aderire, e finalizzato al ricollocamento dei migranti salvati in operazioni di ricerca e soccorso in mare". Lo ha chiesto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese alla commissaria ...

Migranti, il ministro Lamorgese all'Ue: attivare la ricollocazione Dopo i continui sbarchi a Lampedusa, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha avuto un colloquio con il commissario europeo per gli Affari Interni, Ylva Johansson, sulla questione migranti. La Lamorgese ha spiegato che l'obiettivo ...

