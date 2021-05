Migranti | Battilocchio Fi | ‘Lampedusa ingestibile | assordante silenzio Ue’ 2

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – “Inoltre, pur dovendo ora e subito fronteggiare l’emergenza in maniera efficace, antenne dritte -prosegue l’esponente azzurro- sulla discussione, in corso a Bruxelles, sul ‘Nuovo Patto sull’immigrazione’ che prevede alcune proposte positive (meccanismi comunitari di controllo alla frontiera e di rimpatrio, rafforzamento di Frontex) ma la cui implementazione solleva molti dubbi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 10 mag 15:28 - Secondo Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del movimento azzurro, "la situazione a Lampedusa sta diventando ingestibile e le prossime settimane si preannunciano assai critiche. In tutto ciò, anche a causa della crisi Covid, assordante sembra il silenzio del Governo." Almeno cinque persone sono morte in un naufragio al largo della Libia. Su un'altra imbarcazione con 91 migranti, anche loro senza cibo, acqua e benzina, ci sarebbe anche una persona malata.