"Mi viene il vomito, un embolo". La De Girolamo rivela le sconcertanti parole di Beppe Grillo: "Sai cosa diceva?" | Video (Di lunedì 10 maggio 2021) "Mi viene il vomito", Nunzia De Girolamo, ospite di Massimo Giletti in studio a Non è l'arena su La7, commenta per la prima volta la vicenda di Ciro Grillo, indagato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni e di una sua amica. "Fare il processo a queste ragazze fa venire l'embolo a qualsiasi donna - accusa l'ex parlamentare del Pdl -. Perché una ragazza dovrebbe inventarsi uno stupro? E soprattutto una ragazza di 19 anni che ha bevuto è consapevole di quello che le accade intorno? Anche se si fosse trovata lì per divertimento, goliardia o incoscienza, può succedere a 19 anni di fare una caz***a, ma essere violentata no. Ho il diritto di andare a casa a bere una birra e non essere violentata, ho il diritto di mettermi una minigonna e non per questo essere toccata o violentata". ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) "Miil", Nunzia De, ospite di Massimo Giletti in studio a Non è l'arena su La7, commenta per la prima volta la vicenda di Ciro, indagato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni e di una sua amica. "Fare il processo a queste ragazze fa venire l'a qualsiasi donna - accusa l'ex parlamentare del Pdl -. Perché una ragazza dovrebbe inventarsi uno stupro? E soprattutto una ragazza di 19 anni che ha bevuto è consapevole di quello che le accade intorno? Anche se si fosse trovata lì per divertimento, goliardia o incoscienza, può succedere a 19 anni di fare una caz***a, ma essere violentata no. Ho il diritto di andare a casa a bere una birra e non essere violentata, ho il diritto di mettermi una minigonna e non per questo essere toccata o violentata". ...

