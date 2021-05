Metroid Prime | l' ex lead designer dei primi 3 giochi della serie preso di mira con messaggi offensivi

(Di lunedì 10 maggio 2021) Michael Wikan - l'exdi tutti e tre i- ha rivelato su Facebook perché crede che un porting per Switchtrilogia diè improbabile. E questo ha causato qualche problema allo sviluppatore. In breve, Wikan dubita che verrà pubblicato un porting, poiché Retro Studios non ha più "strumenti di editor funzionali per lavorare con il codice base di" e di conseguenza, tutto richiederebbe uno sforzo enorme.3 solamente sarebbe apparentemente uno "sforzo erculeo". Purtroppo, i commenti di Wikan sembrano aver turbato alcuni "fan" all'internocommunity di, e l'ex sviluppatore di Retro Studios è ...

Advertising

Stoupwhiff : I rumour sulla remastered della trilogia di Metroid Prime, con annesso porting su Nintendo Switch, sono in circolaz… - Multiplayerit : Metroid Prime Trilogy, ex sviluppatore offeso dai fan - infoitscienza : Michal Wikan, ex sviluppatore di Metroid Prime, nel ciclone delle critiche - Asgard_Hydra : Metroid Prime Trilogy, ex sviluppatore offeso dai fan - - Multiplayerit : Metroid Prime 4 venderà 7 milioni di copie su Nintendo Switch, dice Jeff Grubb -

Ultime Notizie dalla rete : Metroid Prime

Recenti dichiarazioni di un ex sviluppatore di Retro Studios smentirebbe le precedenti voci riguardo ad un possibile porting diTrilogy per Switch. Lo sviluppatore Michael Wikan ha definito il rumor come improbabile per via di alcune difficoltà tecniche che si riscontrerebbero nella realizzazione, soprattutto per ...Mentre non sappiamo praticamente nulla di4 , che dopo il suo breve teaser d'annuncio avvenuto durante l'E3 2017 da parte di Nintendo ha fatto perdere completamente le sue tracce. Noi non sappiamo neppure se il titolo verrà ...Il senior designer di Metroid Prime, Michael Vikan, dichiara sui social che il porting della trilogia su Switch potrebbe non arrivare.Alcuni fan hanno iniziato a molestare un ex sviluppatore dei Metroid Prime perché ha espresso un parere che non hanno gradito sul possibile port per Nintendo Switch.. Un ex sviluppatore dei Metroid ...