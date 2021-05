Meteo, Italia travolta: ora c’è paura | Cosa accade? (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Meteo ci parla di un’Italia veramente travolta e ora c’è grandissima paura per quanto sta accadendo in questo momento. Le spiegazioni sono difficili da trovare. Meteo (Pixabay)La primavera è iniziata ormai da 20 giorni, ma non ne abbiamo ancora sentito la presenza. Il freddo e il brutto tempo non hanno abbandonato il nostro paese continuando a colpire soprattutto il nord. Ora c’è grande paura che potrebbe essere un’estate complicata e non solo per motivi legati al Coronavirus. Di fatto però le cose sono collegate perché ovviamente le temperature basse favoriscono il proliferare del virus e rendono più difficile il ritorno alla normalità. LEGGI ANCHE >>> Gelo su tutta Italia Quello che sembra certo è che questo 2021 è ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilci parla di un’veramentee ora c’è grandissimaper quanto stando in questo momento. Le spiegazioni sono difficili da trovare.(Pixabay)La primavera è iniziata ormai da 20 giorni, ma non ne abbiamo ancora sentito la presenza. Il freddo e il brutto tempo non hanno abbandonato il nostro paese continuando a colpire soprattutto il nord. Ora c’è grandeche potrebbe essere un’estate complicata e non solo per motivi legati al Coronavirus. Di fatto però le cose sono collegate perché ovviamente le temperature basse favoriscono il proliferare del virus e rendono più difficile il ritorno alla normalità. LEGGI ANCHE >>> Gelo su tuttaQuello che sembra certo è che questo 2021 è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - zazoomblog : Meteo Italia travolta: ora c’è paura Cosa accade? - #Meteo #Italia #travolta: #paura - iconaclima : Domani l'apice del #maltempo, alto il rischio di nubifragi. ?? È allerta #meteo - umbriajournal_ : Piogge e temporali per tutta la settimana maltempo perlopiù al Nord Italia - occhio_notizie : Maltempo, allerta meteo arancione sul Nord Italia a partire da questa sera: atteso un peggioramento per la giornata… -