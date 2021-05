Meteo Estate 2021 molto caldo Rischio Temporali ed eccesso di grandine

(Di lunedì 10 maggio 2021)calda con.Cresce la voglia d’, cresce la voglia di normalità. Cresce la voglia di mare, di spiaggia, insomma di vacanze. Dopo un Inverno “casalingo” e una Primavera capricciosa, il desiderio del bel tempo monta come non mai. Lecito, quindi, domandarsi quale sarà il trendclimatico stagionale. Ne abbiamo già parlato, è vero, ma trattandosi di proiezioni stagionali è evidente che il passare del tempo incide in modo sostanziale sulle ipotesi iniziali. O meglio, la naturale evoluzione ci porta a valutare tutti gli elementi che potrebbero incidere – positivamente o negativamente – sulla realizzazione di quel trende siccitoso che vorrebbero alcuni centri di calcolo ...

LE PREVISIONIOGGI, LUNEDI' 10 MAGGIO : l'approssimarsi di una perturbazione determina in serata precipitazioni diffuse a partire da A, poi su B e D, d'intensità al più moderata, anche in forma ......continuano a indicarci una via che sembra condurre chiaramente all'. Indizi, certo, ma come si suol dire più indizi fanno una prova... Potrebbe essere la volta buona, le condizioni...