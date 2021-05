METEO a GIUGNO l’Alta Pressione d’Africa e l’Italia

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 10 maggio 2021)2021.Prima settimana di maggio ormai alle spalle e per la seconda volta in questa “strana” Primavera stiamo assaporando il caldo. Caldo che, non c’è bisogno di ricordarlo, arriva dal Nord Africa e che ha fatto schizzare le temperature su valori ben superiori alle medie stagionali. Crediamo non sia l’ultima fiammata di maggio, da qui a fine mese potrebbero essercene altre e prima di quanto lascino intravede i vari modelli previsionali. Ma ciò che cattura la nostra attenzione è il trendclimatico di, un trend che al momento può essere soltanto ipotizzato sulla base di analisi di vario genere. Recentemente abbiamo parlato delle proiezioni stagionali estive, evidenziando come i più autorevoli centri di calcolo internazionali vedessero un’Estate all’insegna della siccità e del caldo. Scenari ...