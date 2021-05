Meghan Markle, prima volta in tv dopo l'intervista a Oprah? Altro scandalo, schiaffoni alla miseria: "Ecco quante sterline ha addosso" (Di lunedì 10 maggio 2021) La prima apparizione televisiva di Meghan Markle dopo l'intervista scandalo a Oprah Winfrey già fa discutere. L'evento in occasione del quale è intervenuta la duchessa di Sussex era il Vax Live, sulla campagna di vaccinazione, che ha dato l'input per parlare anche del futuro delle donne. Più che sul suo discorso, i tabloid inglesi si sono soffermati soprattutto sul suo abbigliamento, che valeva migliaia di sterline. "Ha addosso la bellezza di 26.463 sterline": questo il retroscena della stampa britannica, cui l'ex attrice americana non è mai piaciuta. Nello specifico, Meghan - che è in attesa della sua secondogenita - indossava una camicia rossa floreale a firma di Carolina Herrera del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Laapparizione televisiva dil'Winfrey già fa discutere. L'evento in occasione del quale è intervenuta la duchessa di Sussex era il Vax Live, sulla campagna di vaccinazione, che ha dato l'input per parlare anche del futuro delle donne. Più che sul suo discorso, i tabloid inglesi si sono soffermati soprattutto sul suo abbigliamento, che valeva migliaia di. "Hala bellezza di 26.463": questo il retroscena della stampa britannica, cui l'ex attrice americana non è mai piaciuta. Nello specifico,- che è in attesa della sua secondogenita - indossava una camicia rossa floreale a firma di Carolina Herrera del ...

