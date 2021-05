Meghan Markle, il bellissimo gesto in occasione della festa della mamma (Di lunedì 10 maggio 2021) Proprio mentre gli occhi di tutto il mondo erano puntati su di lei, grazie al videomessaggio con il quale ha partecipato al Vax Live, Meghan Markle ha celebrato una festa della mamma all’insegna della solidarietà. Lei e suo marito Harry hanno infatti compiuto un gesto bellissimo, in occasione dell’annuale ricorrenza che vuole rendere omaggio a tutte le donne che hanno avuto un figlio – o che sono in dolce attesa. Attraverso la loro Fondazione Archewell, che sostiene vari progetti di beneficenza, Meghan e Harry hanno effettuato una cospicua donazione a Harvest Home, un ente a favore delle donne incinte senza fissa dimora. L’associazione, pubblicando un messaggio di ringraziamento su ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 maggio 2021) Proprio mentre gli occhi di tutto il mondo erano puntati su di lei, grazie al videomessaggio con il quale ha partecipato al Vax Live,ha celebrato unaall’insegnasolidarietà. Lei e suo marito Harry hanno infatti compiuto un, indell’annuale ricorrenza che vuole rendere omaggio a tutte le donne che hanno avuto un figlio – o che sono in dolce attesa. Attraverso la loro Fondazione Archewell, che sostiene vari progetti di beneficenza,e Harry hanno effettuato una cospicua donazione a Harvest Home, un ente a favore delle donne incinte senza fissa dimora. L’associazione, pubblicando un messaggio di ringraziamento su ...

