Mazzoleni | è ancora il caso?

(Di lunedì 10 maggio 2021) Domanda ambigua, con due chiavi di lettura differenti: ci si può chiedere se sia davvero ilche l’ex fischietto di Bergamo continui a sedere in Sala VAR, o se siail(inteso come destino) a metterci lo zampino decisivo,una volta, con una squadra campana. “Se vogliamo uccidere una squadra del Sud si manda” queste le parole del presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio finale di Benevento-Cagliari. Tralasciando i confini meramente geografici (Cagliari è 325 km più a Sud di Benevento), nessuno si è chiesto, perché le accuse del patron delle streghe continuino a raccogliere consensi. Ebbene, in un mondo meritocratico, sportivo e – banalmente – normale, queste parole desterebbero scandalo e dissensi, ma noi, siamo pur ...

Mazzoleni ancora

... allora qualche speranza resta. Certo la distanza da colmare è davvero molto ampia. ... Napoli - Udinese: pochi cambi per Gattuso, la formazionedue pesi e due misure, col Napoli resta ...Ci voleva soltanto un po' di accortezza, perchè qualunque cosa avesse fattoci sarebbe ... ai ragazzi ho solo detto che sono orgoglioso di loro e che ci crediamoin queste ultime tre ...... per continuare a credere ancora al caso e troppe poche le volte in cui ci si chiede se sia ancora, davvero, il caso, che un arbitro come Pier Silvio Mazzoleni sieda ancora dietro i monitor della ...Paradossalmente, in teoria, Paolo Silvio Mazzoleni potrebbe essere nuovamente designato per il Cagliari: non c'è, infatti, una regola che lo vieti.