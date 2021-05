Maxi tamponamento Torino-Bardonecchia | 31 indagati

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 31 gliper ilsull’autostrada A32dello scorso 13 febbraio, quando persero la vita due persone e altre 31 rimasero ferite. I pm Fabiola D’Errico e Giorgio Nicola, titolari dell’inchiesta, hanno notificato gli avvisi agli. Tra questi personale della concessionaria Sitaf, gestore della A32, imprese e autisti dei mezzi spargisale e automobilisti coinvolti. Il 28 maggio si terrà dunque la perizia per verificare le condizioni della strada in quella giornata. Glipossono ora nominare a loro volta dei consulenti di parte. L'articolo proviene da Nuova Società.

Sono 41 gli indagati per il tamponamento a catena che si era verificato il 13 febbraio sull'autostrada Torino - Bardonecchia, in cui due persone avevano perso la vita e altre 31 erano rimaste ferite. Si tratta di personale ...