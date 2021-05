Matrimoni e sport, le date per la riapertura. Ristoranti al chiuso e coprifuoco, novità in arrivo (Di lunedì 10 maggio 2021) Una cabina di regia per accelerare sulle riaperture e pianificare al più presto il via libera ai Matrimoni e allo sport . Con un occhio ai dati dei contagi e dei decessi in discesa la settimana che si ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021) Una cabina di regia per accelerare sulle riaperture e pianificare al più presto il via libera aie allo. Con un occhio ai dati dei contagi e dei decessi in discesa la settimana che si ...

