Matrimoni: dopo il 15 maggio ripartono le cerimonie, le nuove regole (Di lunedì 10 maggio 2021) Le cerimonie per il fatidico “sì” ritornano possibili dopo il 15 maggio. Ecco a quali regole dovranno attenersi i Matrimoni. Matrimoni (pexels, emma bauso)Tornano i Matrimoni e le relative cerimonie. I riti, la goliardia, la gioia di stare insieme e i festeggiamenti avranno però ancora dei limiti. La data da segnare sul calendario, oltre a quelle di eventuali nozze, è quella del 15 maggio. Il Comitato tecnico Scientifico si pronuncerà, sentiti il Ministro della Salute Roberto Speranza e il sottosegretario Pierpaolo Sileri, in merito alla nuove riaperture. Ma è ormai praticamente certo che si intenda aprire alla possibilità di tenere festeggiamenti e celebrazione per il fatidico sì. Ecco con quali ... Leggi su chenews (Di lunedì 10 maggio 2021) Leper il fatidico “sì” ritornano possibiliil 15. Ecco a qualidovranno attenersi i(pexels, emma bauso)Tornano ie le relative. I riti, la goliardia, la gioia di stare insieme e i festeggiamenti avranno però ancora dei limiti. La data da segnare sul calendario, oltre a quelle di eventuali nozze, è quella del 15. Il Comitato tecnico Scientifico si pronuncerà, sentiti il Ministro della Salute Roberto Speranza e il sottosegretario Pierpaolo Sileri, in merito allariaperture. Ma è ormai praticamente certo che si intenda aprire alla possibilità di tenere festeggiamenti e celebrazione per il fatidico sì. Ecco con quali ...

