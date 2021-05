Mastella | Sindaco di Benevento | “La famiglia Mazzoleni ha degli interessi a Cagliari”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Clementedi, ha parlato a 1 Station Radio dopo le polemiche legate all’arbitraggio diin: “Inc’è stato un errore di protocollo Var. Questo è un danno per la società e per la città di– riporta TuttoNapoli – Per ciò che è successo, gli avvocati si stanno già mobilitando per chiedere un risarcimento danni. L’errore è stato commesso, ma Doveri è stato incapace di annullare la chiamata di. Quest’ultimo è recidivo, a Napoli, in maniera diversa, ha favorito lo stessoa discapito nostro. Sarà una coincidenza, ma è molto strano. Un’ammissione di colpa avrebbe placato sicuramente gli animi. Con ciò che è ...

E' una vergogna", ha scritto sulla sua pagina Facebook ilLa senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo, moglie deldi Benevento Clemente, porta in Parlamento il caso del rigore non concesso ai sanniti ieri contro il Cagliari rivolgendosi al premier Mario Draghi con un'interrogazione orale con ...Vendetta no, ma uno stop lungo all’ex arbitro 46enne di Bergamo, ora in sala Var, e’ inevitabile. I vertici arbitrali hanno individuato in Mazzoleni il responsabile di un errore di fatto e di procedur ...La senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo, moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella, porta in Parlamento il caso del rigore non concesso ai sanniti ieri contro il Cagliari rivolgendosi al.