Mastella: «Interessi di Mazzoleni a Cagliari. Mobilitiamo gli avvocati». Le dichiarazioni del sindaco di Benevento Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è tornato alla carica per il presunto torto arbitrale subito dalle streghe nella partita con il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni a Station Radio in cui ha additato il Var Mazzoleni di secondi fini e più in generale prendendosela con tutto il sistema calcio italiano. «In Benevento-Cagliari c'è stato un errore di protocollo Var, e questo è un danno per la società e per la città di Benevento. Per ciò che è successo, gli avvocati si stanno già mobilitando per chiedere un risarcimento danni. La società delle Streghe è una delle poche che ha ...

