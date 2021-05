Massa Carrara: la madre della 23enne vaccinata 6 volte per errore: 'Nessuna denuncia' (Di lunedì 10 maggio 2021) Non sporger denuncia nei confronti dell Asl Toscana Nord Ovest la tirocinante di psicologia clinica di 23 anni che domenica stata vaccinata per errore con sei dosi di vaccino Pfizer. Ad annunciarlo ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 maggio 2021) Non sporgernei confronti dell Asl Toscana Nord Ovest la tirocinante di psicologia clinica di 23 anni che domenica statapercon sei dosi di vaccino Pfizer. Ad annunciarlo ...

