Massa Carrara | la madre della 23enne vaccinata 6 volte per erore | Nessuna denuncia

MediasetTgcom24 : Vaccini, a Massa Carrara 23enne riceve 6 dosi per errore #vaccini - francaravaz : #Pfizer,la studentessa che ha ricevuto 6 dosi vaccino: «Ho paura,mi fa male tutto,ma perdono infermiera. Sanitari e… - Eugenio85428611 : RT @BarbaraRaval: #VacciniCovid #Massa Vaccino Pfizer, sei dosi iniettate ad una ragazza all’ospedale Noa di Massa Carrara invece di una: i… - corrierefirenze : #Vaccini, sei dosi iniettate all’ospedale Noa di Massa Carrara invece di una: è il primo caso al mondo - Nazione_Massa : Vaccinata con sei dosi, 'non faremo denuncia'. 23enne dimessa, l'Asl apre un'indagine -

La 23enne, tirocinante in psicologia alla Usl Toscana nord ovest, che domenica ha ricevuto per errore sei dosi di vaccino Pfizer, stata dimessa questa mattina, dopo aver trascorso la notte in ospedale ...Ci racconta esattamente che cosa è successo? "Domenica mattina alla 10 sono andata all'ospedale civile Noa diper il vaccino che dovevo fare perché sto frequentando uno stage. Ho parlato con il ...In Toscana sono 233.730 i casi di positività al Coronavirus, 481 in più rispetto a ieri (472 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto ...La giovane, una studentessa di psicologia, è stata richiamata in ospedale dai medici dopo che questi ultimi si erano accorti dell’errore ...