Mascherine all'aperto, quando potremo toglierle? Sileri: 'Ecco la data. Italia in zona bianca come l'Inghilterra' (Di lunedì 10 maggio 2021) Con l'arrivo del primo caldo e temperature quasi estive in tutta Italia, una domanda sorge spontanea: quando potremo toglierci le Mascherine almeno all'aperto? Secondo il sottosegretario alla Salute ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021) Con l'arrivo del primo caldo e temperature quasi estive in tutta, una domanda sorge spontanea:toglierci lealmeno all'? Secondo il sottosegretario alla Salute ...

Advertising

RossellaRinal13 : RT @BoriManuela: Test: La scienza dice che all’aperto nn c’è contagio e le mascherine nn servono,ma per i politici si. La scienza dice che… - amadesss : RT @BoriManuela: Test: La scienza dice che all’aperto nn c’è contagio e le mascherine nn servono,ma per i politici si. La scienza dice che… - Andreacar_88 : @MedBunker Tipo l'efficacia delle mascherine all'aperto? Quella roba è come l'omeopatia - MenegazziMarina : Mascherine, Pierpaolo Sileri: 'Con 30 milioni di vaccinati stop all'obbligo di indossarla all'aperto. Il gren pass… - AcidamenteBea : RT @BoriManuela: Test: La scienza dice che all’aperto nn c’è contagio e le mascherine nn servono,ma per i politici si. La scienza dice che… -