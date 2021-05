Mariolina Cannuli | chi è | età | Noschese | carriera | chi è il marito | figli | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi: chi è, età,è nata a Siena il 15 ottobre del 1940 ed è una nota annunciatrice e conduttrice televisiva. Dopo la maturità scientifica,ha intrapreso launiversitaria e ha debuttato come speaker radiofonica. Nel 1961, invece, ha vinto il concorso per annunciatrici e ha lavoratori prima dagli studi Rai di Roma, poi da quelli di Milano fino al 1994. La popolarità l’ha raggiunta anche grazie all’imitazione di, con il quale ha condiviso lo schermo ...