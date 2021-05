Mariagrazia Capello | premiata da Mattarella | “Io | il Covid e 400 telefonate al giorno al call center Ats”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 maggio 2021) “Sentivo che nelle case c’era la paura, l’angoscia, la morte. Cercavo di capire chi c’era dall’altra parte del telefono, quale storia, quali dilemmi. Il mio compito era dare informazioni nel modo più comprensibile possibile. Valutare i sintomi, suggerire cosa fare, chi chiamare. A volte rassicuravo, altre, più spesso, dovevo esortare a chiamare il 112. Tante delle persone con cui ho parlato sono morte, spazzate via come foglie al vento. Il-19 è stata una tempesta che ci ha travolti. Tutti.”, 57 anni, di Bergamo, è coordinatrice infermieristica in ATS Bergamo. Fa parte di quel gruppo di donne e uomini della nostra terra il cui nome è stato scritto accanto al titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio. Un’onorificenza nata più di un secolo fa, ad inizio ...