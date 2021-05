Mare: Tajani, 'siamo ai vertici, sosteniamo turismo in Italia' (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Sono 201 le località del nostro splendido Paese premiate con le Bandiere Blu 2021, 6 in più rispetto al 2020. Con la stagione estiva alle porte, il nostro Mare si conferma ai vertici internazionali della qualità. sosteniamo il turismo e incentiviamo le vacanze in Italia!" Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Sono 201 le località del nostro splendido Paese premiate con le Bandiere Blu 2021, 6 in più rispetto al 2020. Con la stagione estiva alle porte, il nostrosi conferma aiinternazionali della qualità.ile incentiviamo le vacanze in!" Lo scrive su Twitter Antonio, coordinatore nazionale di Forza

