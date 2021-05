Mare, bandiere blu: Toscana scende al terzo posto, dietro Liguria e Campania. I comuni premiati (Di lunedì 10 maggio 2021) In particolare, quest'anno, il riconoscimento è stato assegnato ai seguenti comuni: Carrara e Massa, Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, a Grosseto, Follonica, Castiglione della Pescaia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 maggio 2021) In particolare, quest'anno, il riconoscimento è stato assegnato ai seguenti: Carrara e Massa, Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, a Grosseto, Follonica, Castiglione della Pescaia L'articolo proviene da Firenze Post.

