Marco Roscio | tutto sul marito di Cristina Chiabotto

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ha preso il posto di Fabio Fulco nel cuore della splendidae ora vi sveliamo chi è, il manager che ha monopolizzato il gossip! Bello e prestante, ma sopratcapace di stregaree farle dimenticare la lunga storia d’amore con Fabio Fulco. Stiamo parlando del manager, totalmente estraneo alle luci dello spettacolo ma comunque onnipresente sulle colonne delle cronache rosa, da quando, gli scatti del settimanale Chi lo hanno visto protagonista, insieme alla fidanzata, in un romanticissimo tête-à-tête a Portofino. La loro liaison è venuta a galla nel 2018, e tra i due ci sono molte cose in comune, oltre le origini piemontesi....

Cristina Chiabotto è mamma. Con un dolcissimo tempismo, alla vigilia della Festa della mamma, è nata la sua bimba Luce Maria. Sono l'ex Miss Italia e il manager torniesediventato suo marito nel settembre 2019 ( ) a dare l'annuncio gioioso sui social: 'Io e papà ti amiamo già tantissimo' - - - 'SEI UNA SUPER MAMMA E UNA SUPER DONNA' - Cristina ha ...Anche il papà,, ha annunciato sul suo profilo social al nascita della figlia: " Giusto in tempo per festeggiare una super mamma ed una super donna! ". La showgirl torinese aveva ...Con un tenerissimo scatto pubblicato sul suo account Instagram, Cristina Chiabotto annuncia al mondo la nascita della sua prima bambina ...Cristina Chiabotto è diventata mamma di Luce. La conduttrice ed ex Miss Italia ha dato la notizia della nascita della sua primogenita, Luce, attraverso un posto pubblica su Instagram, con una foto che ...