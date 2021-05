Marani: “Donnarumma? Con il Milan in Champions rimarrà e sarà capitano” (Di lunedì 10 maggio 2021) Matteo Marani ha parlato della prestazione di Gianluigi Donnarumma contro la Juventus. Poi una battuta sul suo futuro in rossonero Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 maggio 2021) Matteoha parlato della prestazione di Gianluigicontro la Juventus. Poi una battuta sul suo futuro in rossonero

Advertising

PianetaMilan : Ecco la convinzione del noto giornalista ??? - MCalcioNews : Milan, super vittoria all'Allianz e... fine del caso Donnarumma? Parla Marani - milansette : Marani: 'Se il Milan andrà in Champions, Donnarumma resterà in rossonero' - MilanWorldForum : Marani sul futuro di Donnarumma. Le dichiarazioni QUI -) - sportli26181512 : Marani: 'Se il Milan andrà in Champions, Donnarumma resterà in rossonero': Presente negli studi di SkySport24, Matt… -

Ultime Notizie dalla rete : Marani Donnarumma Marani: “Donnarumma? Con il Milan in Champions rimarrà e sarà capitano” Pianeta Milan Marani: "Se il Milan andrà in Champions, Donnarumma resterà in rossonero" Presente negli studi di SkySport24, Matteo Marani ha parlato così di Gigio Donnarumma: "Ieri all'inizio l'ho visto un po' teso, ha sbagliato un paio di uscite.

Marani: 'Gol di Osimhen discutibile, ma il Napoli ha fatto un errore contro il Cagliari' E' discutibile, certo, però il Napoli ha commesso un errore nella ripresa: si è abbassato troppo contro il Cagliari. Tutto dipenderà dai grandi protagonisti: Osimhen per il Napoli, come detto, Ibrahim ...

Presente negli studi di SkySport24, Matteo Marani ha parlato così di Gigio Donnarumma: "Ieri all'inizio l'ho visto un po' teso, ha sbagliato un paio di uscite.E' discutibile, certo, però il Napoli ha commesso un errore nella ripresa: si è abbassato troppo contro il Cagliari. Tutto dipenderà dai grandi protagonisti: Osimhen per il Napoli, come detto, Ibrahim ...