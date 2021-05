Manfredi candidato, parte il conto alla rovescia: ecco come lo lanciano Pd e M5S (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – De Luca ha trascorso il pomeriggio di ieri da Lucia Annunziata. E ha detto la sua anche sulle amministrative di Napoli. No a Roberto Fico candidato sindaco del centrosinistra. No a scelte romane subite dal “territorio” (ora che la Salernitana è di nuovo in serie A, poi…). Sì alle primarie. Soprattutto, s’intende, se il candidato unitario che le scongiurerebbe non fosse a lui gradito. Ora, la sostanza è che quel candidato unitario c’è. Va bene anche a lui. E si chiama Gaetano Manfredi, l’ex rettore della Federico II nonchè ex ministro del Conte 2. La questione che si apre ora, magari, è chi ci mette prima il cappello sopra. Sta di fatto che, su di lui, ‘In Mezz’ora’, nessun particolare cenno del Governatore. Ma tant’è: dato che per la corsa al Campidoglio, Giuseppe Conte, nel nome ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – De Luca ha trascorso il pomeriggio di ieri da Lucia Annunziata. E ha detto la sua anche sulle amministrative di Napoli. No a Roberto Ficosindaco del centrosinistra. No a scelte romane subite dal “territorio” (ora che la Salernitana è di nuovo in serie A, poi…). Sì alle primarie. Soprattutto, s’intende, se ilunitario che le scongiurerebbe non fosse a lui gradito. Ora, la sostanza è che quelunitario c’è. Va bene anche a lui. E si chiama Gaetano, l’ex rettore della Federico II nonchè ex ministro del Conte 2. La questione che si apre ora, magari, è chi ci mette prima il cappello sopra. Sta di fatto che, su di lui, ‘In Mezz’ora’, nessun particolare cenno del Governatore. Ma tant’è: dato che per la corsa al Campidoglio, Giuseppe Conte, nel nome ...

