Manchester United, ufficiale il rinnovo di Cavani: accordo fino al 2022 (Di lunedì 10 maggio 2021) Edinson Cavani vestirà la maglia del Manchester United anche il prossimo anno. L’attaccante uruguaiano ha infatti trovato l’accordo con la società fino al 2022. Arrivato a parametro zero nell’estate 2020, l’ex Psg aveva firmato un contratto annuale con opzione per il secondo. Ebbene il club inglese ha deciso di esercitare l’opzione per blindare il centravanti, a segno in 15 occasioni quest’anno. “Spero di continuare a rendere felici i tifosi con le mie prestazioni sul campo. Inoltre non ho ancora giocato davanti al pubblico di Old Trafford e mi auguro di poterlo fare presto” ha detto Cavani. Sulla stessa lunghezza d’onda Solskjaer, che ha speso parole al miele per il classe 1987: “Ha una mentalità vincente. Grazie alla sua personalità è riuscito a dare tanto alla ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Edinsonvestirà la maglia delanche il prossimo anno. L’attaccante uruguaiano ha infatti trovato l’con la societàal. Arrivato a parametro zero nell’estate 2020, l’ex Psg aveva firmato un contratto annuale con opzione per il secondo. Ebbene il club inglese ha deciso di esercitare l’opzione per blindare il centravanti, a segno in 15 occasioni quest’anno. “Spero di continuare a rendere felici i tifosi con le mie prestazioni sul campo. Inoltre non ho ancora giocato davanti al pubblico di Old Trafford e mi auguro di poterlo fare presto” ha detto. Sulla stessa lunghezza d’onda Solskjaer, che ha speso parole al miele per il classe 1987: “Ha una mentalità vincente. Grazie alla sua personalità è riuscito a dare tanto alla ...

Advertising

EuropaLeague : GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani 39'). AGG: 2-7 #UEL - EuropaLeague : GOAL! Roma 2-1 Manchester United (Cristante 60'). AGG: 4-7 #UEL - tancredipalmeri : Comunque Conte aveva chiesto due uomini: Lukaku che faceva panchina al Manchester United, e Kantè che non veniva pi… - ManUtdMEN : Hannibal Mejbri sent off #mufc - sportface2016 : #ManchesterUnited, ufficiale il rinnovo di #Cavani: accordo fino al 2022 -