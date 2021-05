Manchester United | Cavani rinnova fino al 2022 Neville | “Una notizia fantastica”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Edinsonha firmato il suo rinnovo con ilal.L'attaccante uruguaiano si sta rendendo protagonista di una stagione nettamente sopra la media. Dopo alcuni mesi di orientamento in un nuovo e difficile campionato come la Premier League, il matador è riuscito a trascinare i Red Devils al secondo posto in campionato e alla finale di Europa League.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/COsspmTCXT7/?utm source=ig web copy link"Un contributo importante quello dato alla squadra di Ole Gunnar Solskjaer dal bomber ex Napoli e Palermo, che a suon di gol e prestazioni altisonanti si è guadagnato il prolungamento del contratto per un'altra stagione.Una. Devo ammettere che ero molto scettico quando il ...

Edinson Cavani resterà un'altra stagione al Manchester United, fino al giugno 2022. "Sento un profondo legame con i miei compagni e con lo staff che lavora dietro le quinte qui - ha raccontato l'ex attaccante di Psg e Napoli - Ogni giorno mi ..."