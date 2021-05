Manchester United | Cavani a un passo dal rinnovo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Edinson Cavani sarà un giocatore delanche nella prossima stagione. Salvo colpi di scena, secondo quanto riportato dalla "BBC Sport", il 34enne uruguaiano arrivato a parametro zero dal Paris Saint Germain , avrebbe ...L'arrivo di Josè Mourinho lo ha completamente spiazzato, anche lui non si aspettata l'arrivo dello Special One, con cui ha avuto più di un contrasto durante la loro esperienza al. ...Commenta per primo Edinson Cavani rimarrà un’altra stagione al Manchester United. Secondo la stampa inglese l’attaccante uruguaiano è a un passo dal rinnovo del suo contratto con i Red Devils. FONTE: ...Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leicester. Fatto il punto della situazione sugli infortunati: si attendono no ...