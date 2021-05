Maggio, sempre più mese di eccessi meteo. La nuova Era di Primavera (Di lunedì 10 maggio 2021) Maggio mese di eccessi meteo. Maggio il mese degli eccessi meteo? Ci sta. Non è la prima volta, non sarà neppure l’ultima. Molti si scordano che stiamo parlando di un mese primaverile e in quanto tale talvolta può caratterizzarsi per quella dinamicità o vivacità atmosferica tipica della stagione. Nell’ultima decennio, per chi se lo fosse scordato, abbiamo avuto mesi di Maggio estremamente piovosi. Così come abbiamo avuto mesi di Maggio decisamente caldi o ancor peggio siccitosi. Quest’anno stiamo osservando di tutto, o quasi: pioggia, fresco, caldo. Cosa manca? L’ondata di caldo potente, quella da far sudare le cosiddette sette camicie. Se ci pensate, però, è appena stata archiviata la prima ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 10 maggio 2021)diildegli? Ci sta. Non è la prima volta, non sarà neppure l’ultima. Molti si scordano che stiamo parlando di unprimaverile e in quanto tale talvolta può caratterizzarsi per quella dinamicità o vivacità atmosferica tipica della stagione. Nell’ultima decennio, per chi se lo fosse scordato, abbiamo avuto mesi diestremamente piovosi. Così come abbiamo avuto mesi didecisamente caldi o ancor peggio siccitosi. Quest’anno stiamo osservando di tutto, o quasi: pioggia, fresco, caldo. Cosa manca? L’ondata di caldo potente, quella da far sudare le cosiddette sette camicie. Se ci pensate, però, è appena stata archiviata la prima ...

