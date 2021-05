"Ma che fa, tira fuori il ca****o?". Bonolis sconcertato, la regia di Canale 5 va in tilt: imbarazzo senza precedenti (Di lunedì 10 maggio 2021) "Che fa, tira fuori il ca***o?". Paolo Bonolis fuori controllo ad Avanti un altro. Nella puntata domenicale del folle quiz di Canale 5, il conduttore e Luca Laurenti rimangono spiazzati dal gesto di una concorrente del loro "Salottino", che dopo aver risposto correttamente alle domande per festeggiare tira fuori il suo particolare amuleto, una colonnina con un pendente di forma fallica. Quando la regia lo inquadra, si scatena il delirio. "Sono sgomento - esclama Bonolis, fintamente scandalizzato -. Mai visto una cosa simile. Siamo in una trasmissione, arriva una concorrente e tira fuori il ca***o". La signora è una archeologa, impegnata in "misteriose ricerche", e forse il ciondolo è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) "Che fa,il ca***o?". Paolocontrollo ad Avanti un altro. Nella puntata domenicale del folle quiz di5, il conduttore e Luca Laurenti rimangono spiazzati dal gesto di una concorrente del loro "Salottino", che dopo aver risposto correttamente alle domande per festeggiareil suo particolare amuleto, una colonnina con un pendente di forma fallica. Quando lalo inquadra, si scatena il delirio. "Sono sgomento - esclama, fintamente scandalizzato -. Mai visto una cosa simile. Siamo in una trasmissione, arriva una concorrente eil ca***o". La signora è una archeologa, impegnata in "misteriose ricerche", e forse il ciondolo è ...

