M5S “Rousseau contraria a nuovo progetto, grave ingerenza” (Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il nuovo progetto politico è pronto per essere sottoposto al vaglio degli iscritti, che rimangono gli unici sovrani della vita futura del Movimento.L'associazione Rousseau ha mostrato evidente contrarietà a questo progetto politico, tanto da provare a frapporre ostacoli a questo nuovo percorso costituente, impedendo agli iscritti di votare e, quindi, di partecipare a questo ampio confronto democratico, impedendo tra l'altro anche la votazione per la destinazione dei 7 milioni frutto delle restituzioni dei portavoce del Movimento che possono essere utilizzati solo previa consultazione degli iscritti”. E' quanto si legge in un lungo post su facebook del Movimento Cinque Stelle. “Anche il solo tentativo di rallentare questo processo, costituisce una grave e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ilpolitico è pronto per essere sottoposto al vaglio degli iscritti, che rimangono gli unici sovrani della vita futura del Movimento.L'associazioneha mostrato evidente contrarietà a questopolitico, tanto da provare a frapporre ostacoli a questopercorso costituente, impedendo agli iscritti di votare e, quindi, di partecipare a questo ampio confronto democratico, impedendo tra l'altro anche la votazione per la destinazione dei 7 milioni frutto delle restituzioni dei portavoce del Movimento che possono essere utilizzati solo previa consultazione degli iscritti”. E' quanto si legge in un lungo post su facebook del Movimento Cinque Stelle. “Anche il solo tentativo di rallentare questo processo, costituisce unae ...

Advertising

ilriformista : Altro round di fuoco tra #Conte e #Casaleggio, da #Rousseau bordate all’ex premier sugli iscritti del Movimento 5 S… - fattoquotidiano : M5s, Toninelli: “Iscritti sono del Movimento, non di Rousseau. Ma spero nella pace tra Conte e Casaleggio” - ilriformista : L’ex premier valuta il ricorso al Garante della privacy e dichiara guerra a #Casaleggio: #Rousseau chiede un dirett… - fisco24_info : M5S: 'Con Conte per la svolta, saremo più forti': Movimento 5 Stelle in assemblea, il caso Rousseau e le scintille… - IlConteIT : Ultime notizie dal @Mov5Stelle. Risolvete al più presto il problema dei #dati e saremo pronti a partire. E… -