M5S nel caos, nuovo scambio di accuse con Casaleggio. Crimi: sono il rappresentante legale (Di lunedì 10 maggio 2021) Si è conclusa senza votazioni né decisioni degne di nota - e senza la partecipazione dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte - l'assemblea congiunta serale dei deputati e dei senatori del Movimento 5 stelle. Convocata in un momento di grandi tensioni interne ai gruppi parlamentari stellati, è servita fra le altre cose a ribadire la legittimità della rappresentanza legale in capo al reggente Vito Crimi. La decisione del Tribunale di Cagliari di nominare un "curatore speciale" del M5S nella causa che vede opposto il Movimento alla consigliera regionale sarda Carla Cuccu, espulsa a suo dire da organismi non legittimati dopo il cambio di Statuto, non bloccherà, quindi, l'attività del M5S."Il garante della privacy - ha spiegato il reggente ai parlamentari - oggi ha accolto una mia istanza di accesso a documentazione in loro possesso relativa al ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 10 maggio 2021) Si è conclusa senza votazioni né decisioni degne di nota - e senza la partecipazione dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte - l'assemblea congiunta serale dei deputati e dei senatori del Movimento 5 stelle. Convocata in un momento di grandi tensioni interne ai gruppi parlamentari stellati, è servita fra le altre cose a ribadire la legittimità della rappresentanzain capo al reggente Vito. La decisione del Tribunale di Cagliari di nominare un "curatore speciale" del M5S nella causa che vede opposto il Movimento alla consigliera regionale sarda Carla Cuccu, espulsa a suo dire da organismi non legittimati dopo il cambio di Statuto, non bloccherà, quindi, l'attività del M5S."Il garante della privacy - ha spiegato il reggente ai parlamentari - oggi ha accolto una mia istanza di accesso a documentazione in loro possesso relativa al ...

Agenzia_Ansa : 'Il M5s su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Virginia Raggi, il sindaco uscente. Il Movimento l'appoggia in ma… - M5S_Europa : La @EU_Commission apra gli occhi sul #TAV: oggi il nostro @MarioFurore ne ha chiesto una nuova valutazione d'impatt… - fattoquotidiano : Non si può chiedere a un sottosegretario di dimettersi, al massimo si può esercitare una pressione per portarcelo.… - ZenatiDavide : M5s, Crimi: “Il Garante privacy ha accolto mia istanza di accesso ai dati sul Movimento. È la conferma che sono rap… - ddgiusto : RT @elevisconti: Resta che il M5S ha candidato a #Roma (per due volte) una donna, che si è anche rivelata una politica agguerrita, visto ch… -