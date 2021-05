L’untore di HIV di Ancona ai domiciliari, lo sfogo dell’ex fidanzata contagiata: “Mi sento tradita dalla legge” (Di lunedì 10 maggio 2021) È un lungo sfogo quello di Romina Scaloni, l’ex fidanzata di Claudio Pinti, l’autotrasportatore di Montecarotto condannato a 16 anni e 8 mesi per le accuse di omicidio volontario della ex compagna deceduta ne 2017 per complicazioni dovute all’HIV, e lesioni gravissime nel confronti dell’ultima ex fidanzata, anche lei risultata poi affetta da HIV. Confermata la sentenza anche in Appello nel novembre del 2019, ora la notizia del trasferimento dell’uomo ai domiciliari. Notizia che ha immediatamente scatenato la reazione dell’ex fidanzata, Romina Scaloni. Ancona, Pinti ai domiciliari: lo sfogo dell’ex fidanzata Consapevole di essere affetto da HIV, l’allora 36enne avrebbe avuto rapporti sessuali ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 maggio 2021) È un lungoquello di Romina Scaloni, l’exdi Claudio Pinti, l’autotrasportatore di Montecarotto condannato a 16 anni e 8 mesi per le accuse di omicidio volontario della ex compagna deceduta ne 2017 per complicazioni dovute all’HIV, e lesioni gravissime nel confronti dell’ultima ex, anche lei risultata poi affetta da HIV. Confermata la sentenza anche in Appello nel novembre del 2019, ora la notizia del trasferimento dell’uomo ai. Notizia che ha immediatamente scatenato la reazione, Romina Scaloni., Pinti ai: loConsapevole di essere affetto da HIV, l’allora 36enne avrebbe avuto rapporti sessuali ...

PortoFedora : La #giustizia italiana TGCOM: L'untore Hiv di Ancona ai domiciliari, l'ex fidanzata contagiata: 'Potrei trovarmi fa… - pairsonnalitesF : Il ricorso del procuratore generale non ferma la scarcerazione: l'untore dell'Hiv è già ai domiciliari ...: ... mor… - pairsonnalitesF : L'untore Hiv di Ancona ai domiciliari, l'ex fidanzata contagiata: 'Potrei trovarmi faccia a faccia con ...: ... Aid… - pairsonnalitesF : Untore HIV, la Procura fa appello al Tribunale per non concedere domiciliari a Claudio Pinti: ... e 8 mesi per omic… - infoitinterno : 'Ho denunciato l'untore di Hiv, ora me lo ritrovo in ospedale' -