L’Unione europea non ha rinnovato il contratto con AstraZeneca (Di lunedì 10 maggio 2021) (Foto: Dan Kitwood/Getty Images)Almeno per il momento L’Unione europea non ordinerà più vaccini anti Covid-19 alla casa farmaceutica AstraZeneca, l’azienda anglo-svedese contro cui Bruxelles ha avviato un’azione legale, per non aver rispettato i termini contrattuali stabiliti con L’Unione sulle forniture dei vaccini. Lo ha annunciato il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, dopo che la Commissione europea ha siglato un accordo con Pfizer-Biontech, per ricevere 1,8 miliardi di dosi tra il 2021 e il 2023, portando L’Unione sul tavolo dei paesi che stanno giocando la partita della diplomazia vaccinale. Intervistato domenica 9 maggio dalla radio France Inter, Breton ha dichiarato che la Commissione non ha “rinnovato l’ordine dopo giugno”, quando ... Leggi su wired (Di lunedì 10 maggio 2021) (Foto: Dan Kitwood/Getty Images)Almeno per il momentonon ordinerà più vaccini anti Covid-19 alla casa farmaceutica, l’azienda anglo-svedese contro cui Bruxelles ha avviato un’azione legale, per non aver rispettato i termini contrattuali stabiliti consulle forniture dei vaccini. Lo ha annunciato il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, dopo che la Commissioneha siglato un accordo con Pfizer-Biontech, per ricevere 1,8 miliardi di dosi tra il 2021 e il 2023, portandosul tavolo dei paesi che stanno giocando la partita della diplomazia vaccinale. Intervistato domenica 9 maggio dalla radio France Inter, Breton ha dichiarato che la Commissione non ha “l’ordine dopo giugno”, quando ...

Advertising

PaoloGentiloni : #9maggio Nata per seppellire le guerre, ha creato un modello di economia sociale, ha vinto le dittature e superato… - LFerraraM5S : Il progetto delle '5 Stelle europee' lanciato da Giuseppe Conte nella giornata della Festa dell'Europa mi trova pie… - sole24ore : Vaccini, l’Unione Europea non rinnova il contratto con AstraZeneca - Alise0 : RT @ilpost: L’Unione Europea non ha rinnovato il contratto con AstraZeneca per ordinare altre dosi del suo vaccino - seb5113910 : RT @Mr_Ozymandias: L'unione Europea non rinnova il contratto di fornitura del vaccino con AstraZeneca. Molto bizzarro: puntavano forti e de… -