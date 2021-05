L’Unione Europea in Cina: continua il negoziato sugli investimenti (Di lunedì 10 maggio 2021) Cina-Ue: Pechino è riuscita a ripartire molto rapidamente nonostante la pandemia e questo influirà sulla geopolitica mondiale e sulle relazioni con L’Unione Europea. Infatti, L’Unione Europea non cerca un’escalation con Cina, sta lavorando sull’accordo per i reciproci investimenti e la situazione è meno drammatica del previsto, ha dichiarato Nicolas Chapuis, rappresentante della Ue a Pechino, Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021)-Ue: Pechino è riuscita a ripartire molto rapidamente nonostante la pandemia e questo influirà sulla geopolitica mondiale e sulle relazioni con. Infatti,non cerca un’escalation con, sta lavorando sull’accordo per i reciprocie la situazione è meno drammatica del previsto, ha dichiarato Nicolas Chapuis, rappresentante della Ue a Pechino,

Advertising

PaoloGentiloni : #9maggio Nata per seppellire le guerre, ha creato un modello di economia sociale, ha vinto le dittature e superato… - LFerraraM5S : Il progetto delle '5 Stelle europee' lanciato da Giuseppe Conte nella giornata della Festa dell'Europa mi trova pie… - sole24ore : Vaccini, l’Unione Europea non rinnova il contratto con AstraZeneca - zazoomblog : L’Unione Europea in Cina: continua il negoziato sugli investimenti - #L’Unione #Europea #Cina: #continua - griselda02 : RT @UCSCEI: Mons. Aldo Giordano, finora nunzio apostolico in Venezuela, è il nuovo nunzio apostolico presso l'Unione europea. Lo ha nominat… -