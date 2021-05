L’Ue da giugno mollerà Astrazeneca. Non ha rispettato i suoi impegni. Breton: “Non abbiamo rinnovato l’ordine. Vedremo cosa succederà” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Non abbiamo rinnovato l’ordine dopo giugno. Vedremo cosa succederà”. È quanto ha annunciato il commissario al Commercio interno delL’Ue, Thierry Breton, riferendosi ai contratti con il gruppo anglo-svedese Astrazeneca per la fornito dei vaccini anti-Covid. Breton, tuttavia, non ha espresso critiche nei confronti del vaccino prodotto da Astrazeneca, che ha invece definito “molto interessante e molto buono”, soprattutto “per le condizioni logistiche e le temperature” cui può essere conservato. A non convincere Bruxells, come era già emerso nelle scorse settimane, è, piuttosto, la persistenza di gravi ritardi nei tempi di consegna delle dosi. “abbiamo iniziato con Pfizer ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 10 maggio 2021) “Nondopo”. È quanto ha annunciato il commissario al Commercio interno del, Thierry, riferendosi ai contratti con il gruppo anglo-svedeseper la fornito dei vaccini anti-Covid., tuttavia, non ha espresso critiche nei confronti del vaccino prodotto da, che ha invece definito “molto interessante e molto buono”, soprattutto “per le condizioni logistiche e le temperature” cui può essere conservato. A non convincere Bruxells, come era già emerso nelle scorse settimane, è, piuttosto, la persistenza di gravi ritardi nei tempi di consegna delle dosi. “iniziato con Pfizer ...

