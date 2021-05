Luca Maria Monti: chi è il figlio di Sabrina Salerno? (Di lunedì 10 maggio 2021) Luca Maria Monti è il figlio di Sabrina Salerno e del marito Enrico Monti. La cantante questa sera, lunedì 10 maggio, sarà protagonista del pre prima serata di Rai uno in quanto giocherà a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. L’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza. Scopriamo qualcosa in più sul privato della donna. Luca Maria Monti nasce nel 2004 ha 17 anni, nato nel mese di aprile, ed è il figlio di Sabrina Salerno e di suo marito Enrico Monti. Mamma e figlio hanno uno splendido rapporto e Luca Maria assomiglia moltissimo alla sua mamma.Sabrina ... Leggi su puglia24news (Di lunedì 10 maggio 2021)è ildie del marito Enrico. La cantante questa sera, lunedì 10 maggio, sarà protagonista del pre prima serata di Rai uno in quanto giocherà a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. L’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza. Scopriamo qualcosa in più sul privato della donna.nasce nel 2004 ha 17 anni, nato nel mese di aprile, ed è ildie di suo marito Enrico. Mamma ehanno uno splendido rapporto eassomiglia moltissimo alla sua mamma....

