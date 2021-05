Love is in the air, la nuova soap Mediaset: il tormentato amore di Eda e Serkan (Di lunedì 10 maggio 2021) Il palinsesto estivo subisce sempre delle modifiche con la messa in pausa di alcuni programmi e l'arrivo di nuovi format e nuove storie che tengono compagnia al pubblico nei mesi più caldi dell'anno. La proposta Mediaset per quest'anno, sarà la nuova soap turca Love is in the air (titolo originale Sen Çal Kap?m?) che prenderà il posto di Uomini e Donne a giugno e racconterà l'amore tormentato di Eda, una giovane fioraia aspirante architetto paesaggista e Serkan, un uomo d'affari senza scrupoli. Love is in the air, trama della soap: un amore tormentato Love is in the air, la nuova soap turca presto in onda su Canale 5 si svolge a Istanbul e ruoterà ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 10 maggio 2021) Il palinsesto estivo subisce sempre delle modifiche con la messa in pausa di alcuni programmi e l'arrivo di nuovi format e nuove storie che tengono compagnia al pubblico nei mesi più caldi dell'anno. La propostaper quest'anno, sarà laturcais in the air (titolo originale Sen Çal Kap?m?) che prenderà il posto di Uomini e Donne a giugno e racconterà l'di Eda, una giovane fioraia aspirante architetto paesaggista e, un uomo d'affari senza scrupoli.is in the air, trama della: unis in the air, laturca presto in onda su Canale 5 si svolge a Istanbul e ruoterà ...

Ultime Notizie dalla rete : Love the Araki in una stanza Suite of Love © Nobuyoshi Araki 10 May 2021 Photo of the week Scopri Ad Aci Castello (Catania), fino al 18 luglio, promossa e prodotta dalla Fondazione OELLE Mediterraneo antico, è aperta la ...

Migranti, il Viminale chiama Bruxelles: "Serve ricollocamento tra paesi Ue" Spread the love Cinque morti nel naufragio di un barcone al largo delle coste libiche che trasportava 700 tra uomini, donne e bambini, mentre a Lampedusa proseguono gli sbarchi di migranti: sull'isola sono ...

Rittal celebra il 60° anniversario: We love the future! Tecnelab Love Is In The Air anticipazioni: EDA ammanetta SERKAN Il lato caratteriale impulsivo di Eda Yildiz (Hande Erçel) emergerà fin dai primi minuti di Love Is In The Air, la nuova soap estiva di Canale 5. Appena si ritroverà di fronte a Serkan Bolat (Kerem Bü ...

PARKAH & DURZO: 4 CHIACCHIERE CON 2 DJ ITALIANI IN FORTE CRESCITA In forte ascesa nell'universo della musica che fa ballare e saltare il mondo, hanno già prodotto tracce da milioni di ascolti su Spotify e pubblicano musica su label di riferimento assoluto come Sony.

