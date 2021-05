Lotito: “Una grande gioia, ho mantenuto gli impegni” (Di lunedì 10 maggio 2021) Claudio Lotito, ha commentato ai microfoni di Adnkronos la promozione della Salernitana in Serie A, commentando con una breve battuta la gioia per il traguardo raggiunto. Queste le sue parole: “Una grande gioia e una grande soddisfazione, ho mantenuto gli impegni che avevo assunto“. Un traguardo sognato e voluto anche da Claudio Lotito, che dal 2011, insieme al cognato Marco Mezzaroma, sono alla guida del club campano. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Claudio, ha commentato ai microfoni di Adnkronos la promozione della Salernitana in Serie A, commentando con una breve battuta laper il traguardo raggiunto. Queste le sue parole: “Unae unasoddisfazione, hogliche avevo assunto“. Un traguardo sognato e voluto anche da Claudio, che dal 2011, insieme al cognato Marco Mezzaroma, sono alla guida del club campano. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

rossipaolo65 : RT @AlessioBuzzanca: Un giornalista serio parla dell’imprenditore Lotito che prende la Salernitana FALLITA e la iscrive in serie D nel 2011… - WorbasCello : @AssetAsteria @riccardobottoni Con una minusvalenze stratosferica, forse sì!!! A meno di una pazzia altrui!!! P.s… - James_Bond_1976 : @Badseed8110 @iuiu87 Ok, ma allora se accettiamo - e ci può stare come ragionamento - che Lotito più di questo non… - cafifal : RT @fanpage: #Salernitana in serie A, ma il Presidente Lotito deve vendere una delle due società - fanpage : #Salernitana in serie A, ma il Presidente Lotito deve vendere una delle due società -