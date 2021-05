Lombardia | Garante vittime reato | ‘sostegno a centri antiviolenza in risposta ad aumento casi’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) – “Questo stanziamento è anche unaall’di casi di violenza domestica registrati nel 2020, laddove, probabilmente a causa della convivenza forzata determinata dall’emergenza sanitaria, sono esplose situazioni latenti di violenza e prevaricazione familiare o sono peggiorati fenomeni già in essere”. Così laregionale per la tutela delledidella, Elisabetta Aldrovandi, commenta la recente delibera della Giunta Fontana che stabilisce le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne. L'articolo proviene da Ildenaro.it.