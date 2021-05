LIVE – Virtus Bologna-Trento 41-45 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di lunedì 10 maggio 2021) Segafredoe Dolomiti Energiasi sfidano nell’ultima giornata della regular season diA1. I trentini vanno in Emilia con l’obiettivo di vincere e staccare il pass per i playoff. Attualmente ottavi, i bianconeri potrebbero anche perdere e beneficiare di una sconfitta di Cremona, impegnata a Milano. Lunedì 10 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA41-45 INTERVALLO (41-45) 18? Teodosic risponde e laresta in scia (39-45) 18? Forray e Browne per il +9 ospite (39-45) 16? Browne dai 6,75 m (33-38) 15? Gioco da tre punti di Maye (33-35) 14? Maye prende il rimbalzo, ...

zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Trento 33-38 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Trento #33-38 #Serie… - cascinanotizie : ???? Pisa-Virtus Entella: 3-2 I nerazzurri chiudono la stagione con l'11a vittoria ?? Il Pisa vince grazie alle reti… - cascinanotizie : Pisa-Virtus Entella: 3-2 Accorcia Dragomir - cascinanotizie : Pisa-Virtus Entella: 3-1 Palombi gol per l'allungo nerazzurro - cascinanotizie : Pisa-Virtus Entella: 2-1 Marsura gol e ribaltone nerazzurro -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Virtus

Sportface.it

Sabato, in anticipo alle ore 16, al "Briamasco" arriverà laBolzano per la straprovinciale valevole per la 33esima giornata.match. Mister Parlato deve fare a meno degli infortunati Bran, ...... il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che farà il punto prorpio sugli scenari possibili dopo il rinvio a data da destinarsi di Triestina -Verona, causa Covid , ma non solo., ...L'Aquila Trento arriva alla Segafredo Arena per l'ultima di campionato con la Virtus Bologna (palla a due ore 20.45, Eurosport 2 e Eurosport Player). La vittoria le consegnerà un ...Diretta Virtus Bologna Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la 30^ giornata nel campionato di basket Serie A1.