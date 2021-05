LIVE – Tuffi, Europei Budapest 2021: finale team event con l’Italia (DIRETTA) (Di lunedì 10 maggio 2021) La DIRETTA LIVE della finale del team event agli Europei di Budapest 2021. Nella gara che apre il programma dei Tuffi della rassegna continentale, l’Italia proverà subito a conquistare una medaglia con una formazione molto giovane in una gara che promette spettacolo. In gara si alterneranno infatti Riccardo Giovannini, Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen e Chiara Pellacani. L’appuntamento è a partire dalle ore 19.30 di lunedì 10 maggio 2021. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. PROGRAMMA E TV DEGLI Europei IL PROGRAMMA DI GIORNATA AGGIORNA LA DIRETTA 19.32 Tocca a Nyborg! Allora non è cambiato nulla rispetto agli altri anni: ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Ladelladelaglidi. Nella gara che apre il programma deidella rassegna continentale,proverà subito a conquistare una medaglia con una formazione molto giovane in una gara che promette spettacolo. In gara si alterneranno infatti Riccardo Giovannini, Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen e Chiara Pellacani. L’appuntamento è a partire dalle ore 19.30 di lunedì 10 maggio. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. PROGRAMMA E TV DEGLIIL PROGRAMMA DI GIORNATA AGGIORNA LA19.32 Tocca a Nyborg! Allora non è cambiato nulla rispetto agli altri anni: ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: l’Italia punta al podio nel team event - #Tuffi #Europei #DIRETTA: #l’Italia… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: l’Italia punta al podio nel team event - #Tuffi #Europei #DIRETTA: #l’Italia - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo Tokyo in DIRETTA: il tedesco Wolfram vince dai tre metri Marsaglia eliminato in semifina… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo Tokyo in DIRETTA: si chiude con la finale dei 3 metri uomini - #Tuffi #Coppa #Mondo… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #LIVE ??? #Tuffi | Coppa del Mondo 2021 | 5ª giornata Semifinale Piattaforma 10 m Femminile ?? #Raisport +HD (CH 57) ?? #Stre… -