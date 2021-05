LIVE Sinner-Humbert | Internazionali d’Italia in DIRETTA | Kvitova vola al turno successivo! Tra poco in campo l’italiano

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-HURKACZ (5° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 19.00) 13.43 Giocatori in! Al via il riscaldamento tra. 13.42 L’azzurro è uscito al secondoa Madrid contro Alexei Popyrin dopo la vittoria contro Guido Pella per 6-2 4-4 sfruttando il ritiro dell’argentino. 13.40 Tornando al match di quest’oggi, Jannikè alla terza partecipazione a Roma. Dopo il 2019 con la vittoria su Steve Johnson e la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas, l’anno scorso è uscito agli ottavi di finale contro Grigor Dimitrov dopo le vittorie su Benoit Paire e Stefanos Tsitsipas. 13.38 Due italiani al momento out sin qui: oltre Fabio Fognini, ieri è uscito di scena ...