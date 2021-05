LIVE Sinner-Humbert | Internazionali d’Italia in DIRETTA | Kvitova e Linette volano al terzo set Si attende il debutto dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-HURKACZ (5° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 19.00) 12.52 Nel giro di un’ora dunque dovrebbe scendere in campo l’italiano contro Ugoper il secondo confronto in carriera. A tra poco dunque per ladel nostro alfiere. 12.51 Bisognerà aspettare ancora un po’ per ildi Jannik. Petrae Magdasono alset dopo il secondo set vinto dalla ceca per 6-0. Il primo parziale è stato conquistato dalla polacca per 6-1. 11.59 Seguiranno aggiornamenti in attesa dell’inizio del match dell’italiano! Restate con noi. 11.58 La prima partita sul campo principale del Foro Italico ha visto trionfare ...