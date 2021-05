LIVE – Sinner-Humbert 6-2, 4-3 Internazionali BNL d’Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 10 maggio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Jannik Sinner e Ugo Humbert, valevole per il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021. L’azzurrino vorrà onorare al meglio l’esordio al Masters 1000 capitolino, superando l’ostico avversario francese, sebbene l’impresa non sia tra le più agevoli in assoluto; Sinner, comunque, parte con i favori del pronostico. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il pomeriggio di lunedì 10 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Sinner-Humbert 6-2, 4-3 PRIMO SET – Il francese chiude il game a 15. 4-3. PRIMO SET – Scambio intenso, ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Ile latestuale del confronto tra Jannike Ugo, valevole per il primo turno degliBNL. L’azzurrino vorrà onorare al meglio l’esordio al Masters 1000 capitolino, superando l’ostico avversario francese, sebbene l’impresa non sia tra le più agevoli in assoluto;, comunque, parte con i favori del pronostico. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il pomeriggio di lunedì 10 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA6-2, 4-3 PRIMO SET – Il francese chiude il game a 15. 4-3. PRIMO SET – Scambio intenso, ...

