LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA: Settima Marta Murru nel solo libero. Attesa per Ogliari e Sportelli (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10: Va nettamente al comando la coppia ucraina composta da Fiedina e Savchuk che totalizza 92.2867, punteggio da podio 16.04: punteggio di 75.2815 per l’Ungheria che ha aperto la gara 15.59: Nel duo tecnico misto quattro le coppie in gara: oltre all’Italia ci sono Slovacchia, Russia e Spagna 15.56: Si parte con la finale del duo tecnico femminile. Le nazionali in gara sono Ungheria, Ucraina, Spagna, Portogallo, Serbia, Liechtenstein, Austria, Russia, Svizzera, Bulgaria, Slovacchia, Gbr, Israele, Olanda, San Marino, Bielorussia, Croazia, Repubblica Ceca, Germania 15.53: Ci sarà l’Italia invece nella seconda finale, il tecnico a coppie misto ma non con la sua coppia di punta, bensì con i giovani Nicoló Ogliari e Isotta Sportelli 15.51: Non c’è la coppia italiana al via della ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10: Va nettamente al comando la coppia ucraina composta da Fiedina e Savchuk che totalizza 92.2867, punteggio da podio 16.04: punteggio di 75.2815 per l’Ungheria che ha aperto la gara 15.59: Nel duo tecnico misto quattro le coppie in gara: oltre all’Italia ci sono Slovacchia, Russia e Spagna 15.56: Si parte con la finale del duo tecnico femminile. Le nazionali in gara sono Ungheria, Ucraina, Spagna, Portogallo, Serbia, Liechtenstein, Austria, Russia, Svizzera, Bulgaria, Slovacchia, Gbr, Israele, Olanda, San Marino, Bielorussia, Croazia, Repubblica Ceca, Germania 15.53: Ci sarà l’Italia invece nella seconda finale, il tecnico a coppie misto ma non con la sua coppia di punta, bensì con i giovani Nicolóe Isotta15.51: Non c’è la coppia italiana al via della ...

