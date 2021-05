LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA: la russa Subbottina vince il solo libero. Settima Marta Murru (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 10.41: Si è chiusa la prova del solo libero con la vittoria della russa Varvara Subbotina con 95.6000 davanti all’ucraina Marta Fiedina (92.7667) e alla greca Evangelia Platanioti (89.9667). Settimo posto per l’azzurra Marta Murru (85.6333). 10.40: Sesto posto per la spagnola Hernandez, che ottiene 85.9000. 10.35: Dodicesimo posto per la rappresentante di San Marino, Jasmine Verbena con 78.8383. Ora l’ultima in acqua, la spagnola Mireia Hernandez Luna. 10.29: Una buona prova per Marta Murru, che totalizza 85.6333 e si inserisce in sesta posizione. Bella prestazione dell’azzurra, che non è lontana dal ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 10.41: Si è chiusa la prova delcon la vittoria dellaVarvara Subbotina con 95.6000 davanti all’ucrainaFiedina (92.7667) e alla greca Evangelia Platanioti (89.9667). Settimo posto per l’azzurra(85.6333). 10.40: Sesto posto per la spagnola Hernandez, che ottiene 85.9000. 10.35: Dodicesimo posto per la rappresentante di San Marino, Jasmine Verbena con 78.8383. Ora l’ultima in acqua, la spagnola Mireia Hernandez Luna. 10.29: Una buona prova per, che totalizza 85.6333 e si inserisce in sesta posizione. Bella prestazione dell’azzurra, che non è lontana dal ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: la russa Subbottina in testa nel solo libero. Attesa per Marta Murru… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2021 in DIRETTA: Marta Murru darà il via alle danze - #Nuoto #artistico #Europei… - ImpieriFilippo : RT @Nuotomania: DA - Nuotomania : DA -