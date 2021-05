LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA: la russa Subbottina in testa nel solo libero. Sesta Marta Murru (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.29: Una buona prova per Marta Murru, che totalizza 85.633 e si inserisce in Sesta posizione. Bella prestazione dell’azzurra, che non è lontana dal quarto posto. 10.24: Quattordicesima la svedese Ternstrom (73.3667). Adesso tocca all’azzurra Marta Murru, all’esordio con l’Italia agli Europei. 10.19: Ottimo quarto post per l’austriaca Alexandri con 87.9667. 10.15: Dodicesimo posto per la bulgara Atanasova. Ora l’austriaca Vasiliki Alexandri. 10.09: Ottimo quarto posto per la bielorussa Vasilina Khandoshka, che conquista 87.5000. Si giocherà le medaglie sicuramente in finale. 10.05: Ottavo posto per la slovacca Nada Daabousova con 80.0667. In acqua la bielorussa Vasilina ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.29: Una buona prova per, che totalizza 85.633 e si inserisce inposizione. Bella prestazione dell’azzurra, che non è lontana dal quarto posto. 10.24: Quattordicesima la svedese Ternstrom (73.3667). Adesso tocca all’azzurra, all’esordio con l’Italia agli. 10.19: Ottimo quarto post per l’austriaca Alexandri con 87.9667. 10.15: Dodicesimo posto per la bulgara Atanasova. Ora l’austriaca Vasiliki Alexandri. 10.09: Ottimo quarto posto per la bieloVasilina Khandoshka, che conquista 87.5000. Si giocherà le medaglie sicuramente in finale. 10.05: Ottavo posto per la slovacca Nada Daabousova con 80.0667. In acqua la bieloVasilina ...

