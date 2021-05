LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA: la russa Subbottina in testa nel solo libero. Attesa per Marta Murru (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.39: L’ucraina Fiedina si inserisce in seconda posizione con il punteggio di 92.7667. Resta al comando una strabiliante Subbotina. 9.33: La russa Subbotina vola nettamente al comando con il punteggio di 95.6000. Davvero un risultato eccezionale. Adesso tocca alla più quotata rivale, l’ucraina Marta Fiedina. 9.28: La svizzera Ilona Fahrni è quarta con 80.3000. Sono scese in acqua le prime cinque atlete. Ora la russa Varvara Subbotina, una delle favorite. 9.23: Si inserisce in terza posizione l’israeliana Polina Prikazchikova con 80.9667. Ricordiamo che ad accedere alla finale saranno le migliori dodici. 9.18: Brutta prova della ceca Alzbeta Dufkova, che si piazza all’ultimo posto con un punteggio di 77.6363. 9.13: Kate Shortman passa al comando con il punteggio ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.39: L’ucraina Fiedina si inserisce in seconda posizione con il punteggio di 92.7667. Resta al comando una strabiliante Subbotina. 9.33: LaSubbotina vola nettamente al comando con il punteggio di 95.6000. Davvero un risultato eccezionale. Adesso tocca alla più quotata rivale, l’ucrainaFiedina. 9.28: La svizzera Ilona Fahrni è quarta con 80.3000. Sono scese in acqua le prime cinque atlete. Ora laVarvara Subbotina, una delle favorite. 9.23: Si inserisce in terza posizione l’israeliana Polina Prikazchikova con 80.9667. Ricordiamo che ad accedere alla finale saranno le migliori dodici. 9.18: Brutta prova della ceca Alzbeta Dufkova, che si piazza all’ultimo posto con un punteggio di 77.6363. 9.13: Kate Shortman passa al comando con il punteggio ...

